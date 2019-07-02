02 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Ahmet de tamam

Ahmet de tamam
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.07.2019

Fırtına, Mikel'in ardından Werder Bremen forması giyen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz ile anlaştı.

Fırtına, Mikel'in ardından Werder Bremen forması giyen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz ile anlaştı. 21 Yaş Altı 'nda da forma giyen Ahmet Canbaz, Ümit Milli formayı 7 kez terletip 1 gol attı. Geçen sezonu Bremen II forması altında tamamlayan merkez orta saha oyuncusu, 10 maçta, 1 asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor’dan 9 futbolcuya imza Trabzonspor’dan 9 futbolcuya imza
Arkadaşını çağırdın hemi! Arkadaşını çağırdın hemi!
Toure ve Amiri yolcu Toure ve Amiri yolcu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör