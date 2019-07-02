02 Temmuz 2019, Salı
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Ahmet de tamam
Giriş Tarihi: 02.07.2019
Fırtına, Mikel'in ardından Werder Bremen forması giyen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz ile anlaştı.
Fırtına, Mikel'in ardından Werder Bremen forması giyen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz ile anlaştı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Ahmet Canbaz, Ümit Milli formayı 7 kez terletip 1 gol attı. Geçen sezonu Bremen II forması altında tamamlayan merkez orta saha oyuncusu, 10 maçta, 1 asist yaptı.
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