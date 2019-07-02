Arkadaşını çağırdın hemi!
Abdulkadir Parmak, kendisinin de bulunduğu orta sahaya Mikel'in takviye edilmesi üzerine sosyal medyada espriyi patlattı.
Abdulkadir Parmak, kendisinin de bulunduğu orta sahaya Mikel'in takviye edilmesi üzerine sosyal medyada espriyi patlattı. Mikel'in transferinde önemli katkıları bulunan Onazi'yi etiketleyerek paylaşım yapan Parmak, "Teke tek atlayacaktık. Arkadaşını çağırdın hemi" dedi. Dakikalar sonrasında ise yine takım arkadaşı Murat Cem Akpınar bu paylaşımın altına 'Ben de varım ağabey' yorumunu yaptı. Bu karşılıklı paylaşımlar kısa sürede taraftarın beğenisini kazandı.
ENDİŞELENME KARDEŞİM, KANATLAR SENDE
Onazi, Abdülkadir Parmak'ın paylaşımına aynı şekilde esprili bir cevap verdi. Nijeryalı futbolcu yorumunda, '' Endişelenme kardeşim, kanattan sen bindirme yaparken tikitaka oynamaya devam edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"