01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Trabzonspor'da Ahmet Canbaz imzalıyor
Giriş Tarihi: 01.07.2019
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Gece yarısı John Obi Mikel ile anlaştığını açıklayan bordo-mavili ekip, Ümit Milli Takım'dan Ahmet Canbaz'ın transferini de bitirmek üzere.
Genç oyuncularla kadrosunu takviye ederek yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'un, orta saha Ahmet Canbaz'la da her konuda anlaştığı öğrenildi. Futbolcunun bugün sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Ahmet Canbaz, Ümit Milli formayı 7 kez terletip 1 gol attı. Geçen sezonu SV Werder Bremen II forması altında tamamlayan merkez orta saha oyuncusu, 10 maçta, 1 asist yaptı.
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