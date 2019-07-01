01 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ahmet Canbaz imzalıyor

Trabzonspor'da Ahmet Canbaz imzalıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden 'da hareketli saatler yaşanıyor. Gece yarısı ile anlaştığını açıklayan bordo-mavili ekip, Ümit Milli Takım'dan 'ın transferini de bitirmek üzere.

Genç oyuncularla kadrosunu takviye ederek yeni sezona hazırlanan 'un, orta saha 'la da her konuda anlaştığı öğrenildi. Futbolcunun bugün sözleşmeye imza atması bekleniyor.

21 Yaş Altı 'nda da forma giyen Ahmet Canbaz, Ümit Milli formayı 7 kez terletip 1 gol attı. Geçen sezonu SV II forması altında tamamlayan merkez orta saha oyuncusu, 10 maçta, 1 asist yaptı.



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