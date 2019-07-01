01 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Kal bizimle Novak

Kal bizimle Novak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.07.2019

, ’nin yakın takibinde olan sol beke yeni sözleşme önerecek. 860 bin euro’luk garanti ücretine zam yapılacak

Geldiği günden beri sahada karakterli bir futbol ortaya koyan, saha dışında da mükemmel bir insan olan Filip Novak, Trabzonsporluların en çok sevdiği oyuncular arasında yer alıyor. Son dönemde , sol bek için iki teklif yapmıştı. temsilcisi, Alman ekibinin bu tekliflerini reddederken, farklı bir hamle yaptı. Bordo-mavililer, Novak'ın 2020 Haziran'ında bitecek kontratını uzatmak için harekete geçti. Takımda yakalanan aile ortamından memnun olan ve gelecek sezon ile şampiyonluk hedefine koşmak isteyen Novak da kalma kararı aldı. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak için masaya oturacak. 860 bin euro'luk yıllık garanti ücretine zam yapılacak. Trabzon'da mutlu olan Novak'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor.
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