01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Kal bizimle Novak
Giriş Tarihi: 01.07.2019
Trabzonspor, Schalke’nin yakın takibinde olan Çek sol beke yeni sözleşme önerecek. 860 bin euro’luk garanti ücretine zam yapılacak
Geldiği günden beri sahada karakterli bir futbol ortaya koyan, saha dışında da mükemmel bir insan olan Filip Novak, Trabzonsporluların en çok sevdiği oyuncular arasında yer alıyor. Son dönemde Schalke, Çek sol bek için iki teklif yapmıştı. Karadeniz temsilcisi, Alman ekibinin bu tekliflerini reddederken, farklı bir hamle yaptı. Bordo-mavililer, Novak'ın 2020 Haziran'ında bitecek kontratını uzatmak için harekete geçti. Takımda yakalanan aile ortamından memnun olan ve gelecek sezon Trabzonspor ile şampiyonluk hedefine koşmak isteyen Novak da kalma kararı aldı. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak için masaya oturacak. 860 bin euro'luk yıllık garanti ücretine zam yapılacak. Trabzon'da mutlu olan Novak'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor.
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