Abdulkadir Parmak’tan takım arkadaşları Onazi ve Mikel’e esprili gönderme
Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sosyal medyadan takım arkadaşı Ogenyi Onazi’ye yeni transfer John Mikel Obi üzerinden esprili gönderme yaptı.
Trabzonspor'da 2018-19 sezonun ikinci yarısında orta sahada Jose Sosa ile birlikte birçok maçta görev alan orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Nijeryalı orta saha John Mikel Obi'nin transferinin ardından sosyal medya hesabından bir başka Nijeryalı takım arkadaşı Ogenyi Onazi'ye esprili göndermede bulundu. Geride kalan sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Onazi'yi etiketleyerek paylaşımda bulunan Abdulkadir Parmak, "Teke tek atlayacaktık. Arkadaşını çağırdın hemi" ifadelerini kullandı.
Dakikalar sonrasında ise yine takım arkadaşı Murat Cem Akpınar bu paylaşımın altına 'ben de varım ağabey' yorumunu yaptı. Bu karşılıklı paylaşımlar kısa sürede futbol severlerin de beğenisini alırken, 'sezon öncesi rekabet sosyal medyada başladı' yorumları da yapıldı.
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