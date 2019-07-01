01 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdulkadir Parmak’tan takım arkadaşları Onazi ve Mikel’e esprili gönderme

Abdulkadir Parmak’tan Onazi ve Mikel’e esprili gönderme
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.07.2019

’un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sosyal medyadan takım arkadaşı ’ye yeni üzerinden esprili gönderme yaptı.

'da 2018-19 sezonun orta sahada ile birlikte birçok maçta görev alan orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Nijeryalı orta saha 'nin transferinin ardından hesabından bir başka Nijeryalı takım arkadaşı 'ye esprili göndermede bulundu. Geride kalan sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Onazi'yi etiketleyerek paylaşımda bulunan Abdulkadir Parmak, "Teke tek atlayacaktık. Arkadaşını çağırdın hemi" ifadelerini kullandı.

Dakikalar sonrasında ise yine takım arkadaşı Murat Cem Akpınar bu paylaşımın altına 'ben de varım ağabey' yorumunu yaptı. Bu karşılıklı paylaşımlar kısa sürede futbol severlerin de beğenisini alırken, 'sezon öncesi rekabet sosyal medyada başladı' yorumları da yapıldı.


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