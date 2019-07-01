01 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ahmet Canbaz'da sona doğru

Ahmet Canbaz'da sona doğru
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.07.2019

 temsilcisinin gençlik harekatında görüşülen isimlerden biri de 'in B Takımın'da forma giyen .

21 yaşındaki futbolcunun transferinin son aşamaya geldiği öğrenildi. 'un Ahmet'i kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Genç futbolcu, İnstagram'dan Trabzonspor gönderilerini beğenmişti.

HÜSEYİN BULUT HEYECANLI

Gençlik hamlesini sürdüren Trabzonspor'un gündemine giren son isim olmuştu. 20 yaşındaki oyuncu, ekibine "Evet" demişti. Şimdi heyecanla bordo-mavililer ile 'un anlaşmasını bekliyor. Hüseyin Bulut, 'dan Abdülkadir Ömür ile yakın arkadaş olduğu için takıma ve şehre bir hayli kolay alışacağını söylüyor.

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