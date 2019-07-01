Ahmet Canbaz'da sona doğru

Karadeniz temsilcisinin gençlik harekatında görüşülen isimlerden biri de Werder Bremen'in B Takımın'da forma giyen Ahmet Canbaz.

21 yaşındaki futbolcunun transferinin son aşamaya geldiği öğrenildi. Trabzonspor'un Ahmet'i kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Genç futbolcu, İnstagram'dan Trabzonspor gönderilerini beğenmişti.

HÜSEYİN BULUT HEYECANLI

Gençlik hamlesini sürdüren Trabzonspor'un gündemine giren son isim Hüseyin Bulut olmuştu. 20 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibine "Evet" demişti. Şimdi heyecanla bordo-mavililer ile Borussia Dortmund'un anlaşmasını bekliyor. Hüseyin Bulut, Milli Takım'dan Abdülkadir Ömür ile yakın arkadaş olduğu için takıma ve şehre bir hayli kolay alışacağını söylüyor.