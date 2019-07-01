Ahmet Canbaz'da sona doğru
Karadeniz temsilcisinin gençlik harekatında görüşülen isimlerden biri de Werder Bremen'in B Takımın'da forma giyen Ahmet Canbaz.
21 yaşındaki futbolcunun transferinin son aşamaya geldiği öğrenildi. Trabzonspor'un Ahmet'i kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Genç futbolcu, İnstagram'dan Trabzonspor gönderilerini beğenmişti.
HÜSEYİN BULUT HEYECANLI
Gençlik hamlesini sürdüren Trabzonspor'un gündemine giren son isim Hüseyin Bulut olmuştu. 20 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibine "Evet" demişti. Şimdi heyecanla bordo-mavililer ile Borussia Dortmund'un anlaşmasını bekliyor. Hüseyin Bulut, Milli Takım'dan Abdülkadir Ömür ile yakın arkadaş olduğu için takıma ve şehre bir hayli kolay alışacağını söylüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"