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Trabzonspor'a Nemanja müjdesi
Giriş Tarihi: 01.07.2019
Trabzonspor'un, Bosna Ligi'nde yer alan Mladost Doboj-Kakaj ekibinde oynayan Nemanja Andjusic'in transferinde önemli mesafe kat ettiği belirtildi.
Kulüp başkanı Mensur Musija "Andjusic gelecek sezon bizimle olmayacak" açıklamasını yaptı. Karadeniz ekibinin 22 yaşındaki futbolcuyu Trabzon'a çağırdığı ifade edilmişti. Genç kanat oyuncusu geçen sezon 25 maçta 8 gol, 2 asistle dikkat çekti. Bonservisi 300 bin euro.
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