Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Yusuf Sarı'nın transferi konusunda Fransız ekibi Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Transferde önceliği genç isimlere veren ve 20 yaşındaki Fıratcan Üzüm ile sözleşme imzalayarak yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştiren Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Yusuf Sarı'nın transferi konusunda Fransız ekibi Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Daha önce prensip anlaşmasına vardığı, sağ ve sol kanatlarda görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye getiren bordo-mavililerin, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Ümit Milli Takım formasını da giyen Yusuf Sari ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
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