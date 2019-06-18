18 Haziran 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 Giriş Tarihi: 18.06.2019

, 'nın transferi konusunda Fransız ekibi Marsilya ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Transferde önceliği genç isimlere veren ve 20 yaşındaki Fıratcan Üzüm ile sözleşme imzalayarak yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştiren , bir süredir görüşme halinde olduğu 'nın transferi konusunda Fransız ekibi Marsilya ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.



Daha önce prensip anlaşmasına vardığı, sağ ve sol kanatlarda görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye getiren bordo-mavililerin, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Ümit Milli Takım formasını da giyen Yusuf Sari ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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