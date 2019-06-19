Yusuf da imzaladı
Trabzonspor, Fıratcan’dan sonra Yusuf Sarı’yı da kaptı. 20 yaşındaki futbolcu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç yıldız için Marsilya’ya 250 bin euro bonservis ödeyecek.
Karadeniz Fırtınası transferde hareketli günler geçiriyor. Önceki gün Fıratcan Üzüm'ü 3+1 yıllığına renklerine bağlayan bordo-mavililerin ikinci transferi Yusuf Sarı oldu. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra KAP bildirimi yapıldı. Trabzonspor, 3 yıllık sözleşme imzaladığı 20 yaşındaki kanat oyuncusu için Marsilya'ya 250 bin euro ödeyecek. Bir sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek Menajerlik şirketine 390 bin TL ödenecek. Yusuf ilk sene 1.3 milyon TL, ikinci yıl 1 milyon 430 bin TL, üçüncü yıl ise 1 milyon 573 bin TL alacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Yusuf'a bordo-mavi forma çok yakıştı" dedi. Yusuf ise Trabzonspor'u köklü ve gençlere değer veren bir camia olduğu için tercih ettiğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"