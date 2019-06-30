30 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: "Bakanımız olmasaydı bu parayı bulamazdık"

Ağaoğlu: Bakanımız olmasaydı bu parayı bulamazdık
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.06.2019

Başkanı , Bordo-Mavililerin Haine ve Maliye Bakanı sayesinde 'dan kurtulduğunu söyledi.

'un ile ciddi sıkıntıları varken en kritik anda devreye girdi. Bakan Albayrak'ın kulüplerini ciddi manada rahatlatan projesinde ısrar etmesi sayesinde bordo-mavili kulüp UEFA kıskacından kurtuldu. ekibinin başkanı çarpıcı gerçeği açıkladı. Ağaoğlu "Sayın Bakanımız Berat Albayrak, Trabzon ve Trabzonspor için çok önemli bir değerdir. O olmasaydı kesinlikle bu yapılandırmayı gerçekleştiremezdik. Trabzonspor'u büyük bir darboğazın ortasından çekip aldı" dedi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak devreye girmese sorunu çözmelerinin imkansız olduğunu söyledi. İşte Ağaoğlu'nun o ifadeleri: "Düşünün önceki gün yani Cuma günü, futbol ailesine olan borçlarımız için 'temiz kağıdı' alarak UEFA'ya gönderdik. Bunun toplamı yaklaşık 200 milyon lira. Bu parayı hiçbir şekilde bulmamız mümkün değildi. Yapılandırmada ısrar eden, olması için bütün gücüyle mücadele eden ve bizi bu zor süreçlerden çıkaran Bakanımız Berat Albayrak'a camiam adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum"

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TRABZONSPOR'UN 1 TL BORCU KALMADI

Türk futboluna nefes veren Bankalar Birliği projesiyle birlikte tüm kulüpler rahatladı. Trabzonspor'a olan bağlılığı ve sevgisini her fırsatta dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hayata geçirdiği ekonomik kurtuluş hamlesi, bordo- mavilileri büyük bir dertten kurtardı. Borçların pençesinde yaşayan Trabzonspor, Bakan Albayrak'ın Bankalar Birliği üzerinden gerçekleştirdiği projeyle yeni bir sayfa açtı. Trabzonspor'un 860 milyon TL'yi bulan borcu yapılandırıldı. Kulübün futbol ailesine 1 TL dahi borcu kalmadı.

200 MİLYON TL'LİK ÖDEME YAPILDI

Trabzonspor, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kurtuluş projesiyle tam 200 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Bordo-mavili kulüp, borcunun bulunduğu tüm futbol takımlarına, kişilere ve menajerlere olan ödemelerini kapattı. Böylece UEFA lisansı, Finansal Fair- Play, lisansı ve tescil gibi kritik önemdeki sorunları da aşmış oldu.

BAKAN İŞARET ETMİŞTİ

Karadeniz ekibinin son dönemde attığı adımlar takdir topluyordu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kulüp başkanlarıyla bir araya gelmişti. 'deki kulüplerin 14 milyar TL'yi aşan banka borcunun çözülmesi gerektiği gündemin ana konusuydu. İyi bir Trabzonspor taraftarı olan Bakan Albayrak, bordo-mavililerin son dönemde ekonomik anlamda doğru adımlar attığını vurgulayarak, diğer kulüplere de örnek olması gerektiğini söylemişti.

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BEYAZ SAYFA AÇTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türk futboluna soluk aldıran projesi öncesinde alacaklarının kulüp kapılarına dayanıyordu. Trabzonspor da bunlardan biriydi. Pek çok kişi ve kurumla mahkemelik olan bordo-mavililerin kulüp kapsıında alacaklılar birikmişti. Karadeniz ekibi bu borçlarını ödedi. Bakan Albayrak'ın öncülüğünde beyaz bir sayfa açtı.

FIRTINA GÜVEN VERDİ

Trabzonspor'un pahalı kadrosunu gençleştirip, maliyetleri 20 milyon euro azaltması kulübe olan güveni artırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Bankalar Birliği üzerinden süreci hızlandırarak, Trabzonspor'u kurtaracak proje için düğmeye bastı. Bankalar Birliği, Trabzonspor'un mevcut banka borçları dahil futbol dünyasına olan borçlarını 2 yıl ana para geri ödemesiz 5 yıl süreyle yapılandırdı.

TFF'DE YENİ ANLAYIŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türk futbolunu mali disipline sokacak bir diğer hamlesi de üzerinden oldu. TFF'nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni talimatnameye göre TFF, kulüplere transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları da verilecek. Harcama limitinin aşılması durumunda ihtar, puansilme, kadro sınırlaması, transfer yasağı ve para cezası uygulanacak. Böylece kulüpler geçmişte olduğu gibi paralarını saçamayacak.

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