29 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Anthony Nwakaeme'ye 600 bin euro zam

Trabzonspor, Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme'nin ücretine yaklaşık 600 bin euro zam yaptı...
29.06.2019

Trabzonspor Nwakaeme'nin ücretine zam yaptı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 27 lig maçında 10 gol 10 asistlik performansıyla bordo mavili takımın başarısında büyük rol oynamıştı.

Yönetimin bu durumu değerlendirerek Nijeryalı yıldızın yıllık ücretini tavan ücret olan 1.5 milyon euro seviyesine yükselttiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 1 milyon euro'ya oynayan Nwakaeme, kontratı gereği önümüzdeki sezon 900 bin euro alacaktı. Tecrübeli oyuncunun kontratına böylelikle 600 bin euro'ya yakın zam yapılmış oldu.

Nijeryalı yıldız katkı yaptığı gol sayısı 19'u geçtiği için 100 bin dolar da prime hak kazanmıştı.

Nwakaeme'nin serbest kalma bedeli de 4.5 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya çıkarıldı.

Trabzonspor'dan Mehmet Topal hamlesi Trabzonspor'dan Mehmet Topal hamlesi 28.06.2019
İlk borç yapılandırması Trabzonspor'dan İlk borç yapılandırması Trabzonspor'dan 28.06.2019
Trabzonspor'a bir genç daha Trabzonspor'a bir genç daha 28.06.2019
Trabzonspor Doğan Erdoğan'ı KAP'a bildirdi Trabzonspor Doğan Erdoğan'ı KAP'a bildirdi 28.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fırtına Novak'ı takımda tutacak Fırtına Novak'ı takımda tutacak 27.06.2019
Fırtına'da rota Marcus Berg Fırtına'da rota Marcus Berg 26.06.2019
Abdülkadir Ömür tatilde de boş durmuyor Abdülkadir Ömür tatilde de boş durmuyor 25.06.2019
Trabzonsporlu genç Juventus'un radarında Trabzonsporlu genç Juventus'un radarında 25.06.2019
Campi için Sosa devrede Campi için Sosa devrede 25.06.2019
Trabzonsporlu genç Juve'nin radarında Trabzonsporlu genç Juve'nin radarında 24.06.2019
Fırtına'dan golcü atağı Fırtına'dan golcü atağı 24.06.2019
Ağaoğlu'ndan Monaco'ya Abdülkadir cevabı Ağaoğlu'ndan Monaco'ya Abdülkadir cevabı 24.06.2019
Trabzonspor'un Halil ısrarı Trabzonspor'un Halil ısrarı 23.06.2019
Trabzonspor'dan rekor ödeme Trabzonspor'dan rekor ödeme 22.06.2019
Ahmet Ağaoğlu'ndan Altınordu'ya yanıt Ahmet Ağaoğlu'ndan Altınordu'ya yanıt 22.06.2019
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması 22.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper geliyor
Galatasaray durmuyor! 2 yıldız birden...
Ali Koç'un planları suya düştü! Galatasaray...
Fenerbahçe'den resmi Kjaer ve Eljif açıklaması!
Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası
Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör