29 Haziran 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Onazi, Ünal Karaman'ın doğum gününü kutladı, şampiyonluk mesajı verdi

Onazi, Ünal Karaman'ın doğum gününü kutladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.06.2019

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Ogenyi Onazi, Teknik Direktör 'ın doğum gününü kutlayarak şampiyonluk mesajı verdi.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Onazi, kendini yeni sezon öncesi hazır hale getirmek için çalışmalarını 'nde sürdürüyor. Yaptığı antrenman sırasında Onazi, sosyal medya hesabından ile görüntüsünü paylaşarak, 53 yaşına giren tecrübeli teknik adamın doğum gününü kutladı ve şampiyonluk mesajı verdi. Başarılı oyuncu, "Doğum günün kutlu olsun hocam. İnşallah şampiyon Trabzon. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullanırken, Ünal Karaman ise oyuncusuna teşekkür ederek, 'inşallah' yanıtını verdi.

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