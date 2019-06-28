28 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Mehmet Topal atağı

Mehmet Topal için girişimler başladı!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 Giriş Tarihi: 28.06.2019

 ile yollarını ayıran  ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. A Spor'un haberine göre,  Mehmet Topal için girişimlere başladı.

'da transfer hareketliliği yaşanıyor. İleriye dönük transfer planları kapsamında genç futbolcuları birer birer kadrosuna katan bordo-mavililer, sürpriz bir hamle yaptı. ekibi, ile yollarını ayıran için girişimlere başladı.

Trabzonspor'dan Mehmet Topal hamlesi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan borç yapılandırması! KAP'a açıklama... Trabzonspor'dan borç yapılandırması! KAP'a açıklama...
Beşiktaş istedi Trabzonspor bitirdi! Beşiktaş istedi Trabzonspor bitirdi!
Trabzonspor’un kamp programı belli oldu Trabzonspor’un kamp programı belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör