Trabzonspor'dan Mehmet Topal atağı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. A Spor'un haberine göre, Trabzonspor Mehmet Topal için girişimlere başladı.

Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. İleriye dönük transfer planları kapsamında genç futbolcuları birer birer kadrosuna katan bordo-mavililer, sürpriz bir hamle yaptı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal için girişimlere başladı.