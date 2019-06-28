28 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

SON DAKİKA: Trabzonspor'dan borç yapılandırması! KAP'a açıklama...

Trabzonspor'dan borç yapılandırması! KAP'a açıklama...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 Giriş Tarihi: 28.06.2019

ekibi , mevcut borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz, Aktif Bank, , Denizbank ve Ziraat oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır.

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