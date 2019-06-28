SON DAKİKA: Trabzonspor'dan borç yapılandırması! KAP'a açıklama...

Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, mevcut borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır.