Matavz Trabzonspor'a önerildi

Forvet arayan bordo-mavili kulübe Vitesse forması giyen Tim Matavz önerildi.

30 yaşındaki Sloven futbolcu geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşadı. Fibula kemiği kırıldıktan sonra 6 ay sahaladan uzak kalan golcü isim Mart ayında sahalara döndü. Trabzonspor, Matavz'ın sağlık durumunu inceledikten sonra net kararını verecek.

MARCUS BERG HEYECANI

Fırtına, bonservisi elinde olan forvet Marcus Berg'e 1.2 milyon euro'dan 2 yıllık kontrat sunmuş ve beklemeye koyulmuştu. İsveçli forvetin adı, Trabzonspor taraftarını heyecanlandırdı. Forumlarda "Rodallega'yı aratmaz", "Bizim ligde 15 golün altına düşmez", "Kemiksiz 20 golü var" ifadeleri yer aldı.