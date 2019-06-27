27 Haziran 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Matavz Trabzonspor'a önerildi

Matavz Trabzonspor'a önerildi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.06.2019

Forvet arayan bordo-mavili kulübe Vitesse forması giyen Tim Matavz önerildi.

30 yaşındaki Sloven futbolcu geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşadı. Fibula kemiği kırıldıktan sonra 6 ay sahaladan uzak kalan golcü isim Mart ayında sahalara döndü. , Matavz'ın sağlık durumunu inceledikten sonra net kararını verecek.

MARCUS BERG HEYECANI

Fırtına, bonservisi elinde olan forvet Marcus Berg'e 1.2 milyon euro'dan 2 yıllık kontrat sunmuş ve beklemeye koyulmuştu. İsveçli forvetin adı, Trabzonspor taraftarını heyecanlandırdı. Forumlarda "Rodallega'yı aratmaz", "Bizim ligde 15 golün altına düşmez", "Kemiksiz 20 golü var" ifadeleri yer aldı.

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