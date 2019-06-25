25 Haziran 2019, Salı
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Trabzonspor Batuhan Artarslan'ın sözleşmesini feshetti
Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 Giriş Tarihi: 25.06.2019
Trabzonspor, Batuhan Artarslan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi
Trabzonspor'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile Hasan Batuhan Artarslan arasındaki 01.06.2017 başlangıç, 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Buna göre, Hasan Batuhan Artarslan alacaklarının 237.000 TL'lik kısmından feragat etmiştir.
Kamuoyuna duyurulur."
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