25 Haziran 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Batuhan Artarslan'ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Batuhan'ın sözleşmesini feshetti
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 Giriş Tarihi: 25.06.2019

, 'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Hasan arasındaki 01.06.2017 başlangıç, 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Artarslan alacaklarının 237.000 TL'lik kısmından feragat etmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."

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