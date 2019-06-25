25 Haziran 2019, Salı

TRABZONSPOR

Josip Drmic radara takıldı

Josip Drmic radara takıldı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.06.2019

Forvet arayışlarını sürdüren 'da listeye İsviçreli golcü girdi. Drmic'in bonservis bedeli yok.

, golcü transferini gerçekleştirmek için dört koldan atağa kalkmış durumda. Listeye giren son isim Josip Drmic oldu. M'Gladbach ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki futbolcu ile pazarlıklar başlayacak. Nürnberg'deki müthiş sezonunun ardından, Leverkusen'e oradan da B'Gladbach'a geçen İsviçreli yıldız son dönemde şans bulamadı. Fırtına, kendilerine önerilen Drmic ismini gündeme aldı. Ceza sahası içinde çok iyi bir bitirici olan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Trabzonspor'da kariyerini yeniden parlatabilir. Scout ekibinin raporu da belirleyici olacak. , Drmic'in son yıllarda yaşadığı düşüşün detaylı raporunu istedi.

239 MAÇ 76 GOL

; Zürih, M'Gladbach, Leverkusen, Nürnberg ve Hamburg takımlarında forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 239 karşılaşmada 76 kez fileleri sarstı. Drmic'in 20 de asisti bulunuyor. 17 kez sarı kart gördü. Oyundan 1 kez atıldı. A Takım seviyesinde kırmızısı yok.

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