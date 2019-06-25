Ahmet Ağaoğlu'ndan Monaco'ya cevap: "Bulun bir Abdülkadir 25'i ben vereyim"

Başkan Ağaoğlu, A.Ömür’ü isteyen Fransız ekibiyle yaptığı temasın detayını anlattı: Size 25 milyon euro’yu nakit vereyim bana bir Abdülkadir Ömür getirin dedim. Birbirlerine baktılar. Yok ki böyle topçu

Bordo-mavili kulüpte başkan Ahmet Ağaoğlu dobra dobra konuştu. Ağaoğlu, Monaco'nun istediği Abdülkadir Ömür için yapılan teklif sırasında yaşanan ilginç diyaloğu paylaştı. Ağaoğlu "Teklifi getirdikleri zaman 'Ben size 25 milyon euro'yu nakit vereyim bana bir tane daha Abdülkadir Ömür getirin' dedim. Birbirlerine bakıyorlar. Yok. O yetenekte Avrupa'da o yaş grubunda tahmin ediyorum 10-15 tane oyuncu vardır. Ama Abdülkadir'de benim kelimelerle ifade edemeyeceğim iki üç tane daha artı var. Bırakın öyle bir yeteneği, o yeteneği ifade edebilecek kelime henüz ne Türkçe'de ne İngilizce'de ne de Fransızca'da mevcut. Onun için paranın ötesinde, Abdülkadir'in yurt dışına gitmesi için zamanı var" ifadelerini kullandı.

CİDDİYE ALMAYIZ

Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Monaco teklifinin daha üzerine çıkabilirdi ama oyuncumuzu bu sene itibarıyla satmayı düşünmediğimizi söyledim. Abdülkadir için de Yusuf için de yapılan teklifleri gerçek dışı görüyorum. Ligimiz Avrupa'da belki 7. veya 8. sırada ama siz gelip Türkiye'nin en değerli iki genç ve istikbal vaadeden oyuncusuna bu rakamları telaffuz ederseniz biz bunu reddederiz. Bu Türk futbolunu etkiler. Yarın bir başka kulüp 'Ülkenin en değerli oyuncusunu 20 milyon euro'ya aldık, o zaman Mehmet 15 eder derler. Ülkedeki yetenekli futbolcuların değerini aşağı çekmiş oluruz. 10-16-19 milyon euro'luk tekliflerle gelirlerse bunlar ciddiye alınacak, kabul edebileceğimiz rakamlar değildi.

FRANSA'YA 2 TANE VURMADIK MI?

"Menajerler oyuncuları ikna etmek için 'Burada bir şey olamazsınız, Fransa'da parlarsınız' diyor. Biz o Fransa'ya Milli Takım'la iki tane vurmadık mı? Parlayacaksa adam o maçta da parlar. Trabzonspor'un yüklü borcu varmış, satmak zorundaymış. O borç benim sorunum. Ben ödeyeceğim. Sana ne ondan. O borcu karşılayacak maden yataklarına sahipsem onu çıkarıp satacak olan benim. Sen gelip çöreklenemezsin"

EEE... DİĞERLERİ NE OLACAK?

"Bizim 17 rakibimiz var, hepsine saygı duyuyoruz. 'Biz bu sene şampiyon olacağız' diyenler var. Eee diğerleri ne olacak peki? Son derece yanlış bir cümle. Bunu şimdiden söylemek için kahin olmak gerek. Benim öyle bir yeteneğim yok. Fal mı baktırdın da böyle söylüyorsun? Bu rakiplere saygısızlıktır"

GİDİP 1 MİLYON EURO İÇİN SİZE DUA MI EDELİM?

"Yusuf Yazıcı'ya Fransa'dan yapılan teklif 12 milyon euro civarı diyelim. Reel olarak 10 milyon euro. Bilmem nereye katılırsa 1 milyon euro bonus daha. Ne yapacağız. Bir yandan zirve mücadelesi verirken diğer taraftan sizin maçınıza gelip bir de Şampiyonlar Ligi'ne katılmanız için dua desteği mi vereceğiz. Dua ettiğimiz zaman, Trabzonspor diye başlıyoruz onun yanına bir de Fransa'daki İspanya'daki kulübü mü ekleyeceğiz.

YUSUF'UN KAPTANLIK SORUMLULUĞU VAR

"Yusuf Yazıcı çok karakterli bir çocuk. Altyapıdaki gençler için rol model. 1 sene daha bu jenerasyonun kaptanlığını yapma sorumluluğu var. Yurt dışına transfer söz konusuysa Yusuf; Abdülkadir ve Uğurcan'a göre bir adım önde. Allah'tan fazla zikredilmiyor, Uğurcan'a da gelen teklifler var. Çok ciddi şekilde scoutlar onu izliyor. Yoklama macunu atılıyor. Uğurcan net şekilde ifade etti. Trabzonspor'daki misyonunun yeni başladığını söyledi"

22 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE BİR RAKAM

Ahmet Ağaoğlu'na "Yusuf ve Abdülkadir'i 12-16 milyon euro gibi rakamlara satmıyorsunuz. Peki istediğiniz rakam ne kadar?" diye soruldu. Ağaoğlu "Mbappe 210 milyon euro ediyor. 1 Mbappe, 10 tane Abdülkadir'e mi eşdeğer yani. 'Bu sene 20'ye verme seneye 80'e verirsin' demek de gerçekçi değil. Kim 80'e gitmiş bu ülkeden. Ama buradan 22 milyon euro'ya oyuncu gittiyse benim futbolcularım, o rakamın üzerindedir. Bu kadar basit"

NELER DEDİ?

Forma sponsorluğu için 3 firmayla görüşüyoruz. Ancak hemen bitmez Nereden baksak sonuçlanmasına 1 ay var.

Yayıncı kuruluşun talepleri, Federasyon ve kulüpler... Bir sıkıntı yaşanmaz. Oturup konuşacağız. Anlaşacağız.

Geldiğimizde bir futbolcunun bir kulüp başkanından daha fazla yetkilerle donatıldığını gördüm. Bu disiplinsiz hali ortadan kaldırdık.

Koltuğa ilk oturduğumuzda sportif disiplin yoktu. İnanılmaz bir borç batağı içerisindeydik. Doğru hamleler yaparak düzeltiyoruz.

Süper Lig kulüplerinin, bankalara toplamda 14 milyara yakın borcu var. 7 ay önce başladı, Bankalar Birliği ile görüşmeler sürüyor.

UEFA'dan ceza almamıza sebep olan 55 milyon euro'luk açığı da 5 milyon euro'nun altına çektik. Men cezası gelmez.

Gelir gelmez tüzüğü değiştirdik. Onaylanmış bütçe fazlası harcamalarda başkanları ve yönetimlerini sorumlu tuttuk.

Türk futbolunda 'Büyük başkan' demek, büyük transferler yapıp, büyük borç bırakan başkan anlamında. Bu çok yanlış.