24 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Schalke’den 3. teklif

Schalke’den 3. teklif
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.06.2019

04, 'ı transfer etmek için çalışmalarından vazgeçmiyor...

Alman temsilcisi, 'un sol beki için iki teklif getirmiş, ikisi de reddedilmişti. Ancak pes etmeye niyetli görünmüyor. 4.5 milyon euro'luk kabul edilmeyen son tekliflerini artırıp, ekibine sundukları öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Çek sol beklerini satmayı düşünmüyor.
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