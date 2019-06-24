24 Haziran 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Schalke’den 3. teklif
Giriş Tarihi: 24.06.2019
Schalke 04, Filip Novak'ı transfer etmek için çalışmalarından vazgeçmiyor...
Alman temsilcisi, Trabzonspor'un sol beki Filip Novak için iki teklif getirmiş, ikisi de reddedilmişti. Ancak Schalke pes etmeye niyetli görünmüyor. 4.5 milyon euro'luk kabul edilmeyen son tekliflerini artırıp, Karadeniz ekibine sundukları öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Çek sol beklerini satmayı düşünmüyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"