24 Haziran 2019, Pazartesi

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Trabzonsporlu genç Juve'nin radarında | Video haber

İtalyan basını, Juventus'un Trabzonspor'da forma giyen 18 yaşındaki Behlül Aydın ile ilgilendiğini iddia etti.
24.06.2019

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