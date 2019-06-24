24 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Campi bitti bitiyor

Campi bitti bitiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.06.2019

taarruzunu sürdüren , Arjantinli stoperi imza aşamasına getirdi. 28 yaşındaki isim haftaya bekleniyor.

Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör savunmayı tecrübeli bir isimle takviye etmeyi düşündüğünü belirtmişti. Bunun üzerine Estudiantes'ten Gaston Campi'yi gündemine alan bordo- mavililer Arjantin kulübüyle uzun süredir pazarlık halindeydi. 28 yaşındaki savunmacıdan "Evet" yanıtını alan , oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Estudiantes'in de inadını kırdı. Bu konuda kaptanı 'dan da büyük destek aldı. Sosa, yetiştiği kulüp olan Estudiantes'ten kolaylık istemişti. Arjantinli savunma oyuncusunun önümüzdeki hafta 'a geleceği, sağlık kontrollerinin ardından da imza atacağı kaydedildi. Bu haber en çok Campi'yi listesinin ilk sırasına yazan Fırtına'nın hocası Ünal Karaman'ı memnun etti.

MANGA İLE TEMAS

Stoper konusunda alternatifli çalışan Trabzonspor, Ecuele Manga ile dirsek temasını koparmış değil. Bordo-mavililer, Gaston Campi'de çıkabilecek son dakika pürüzüne karşılık Cardiff City'nin Gabonlu savunmacısını da hazırda tutuyor. Manga aynı zamanda sağ bekte de görev yapabiliyor.
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