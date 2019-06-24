24 Haziran 2019, Pazartesi
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Rodallega parayı tercih etti
Giriş Tarihi: 24.06.2019
Trabzonspor'un şartlarını zorlayıp 1.2 milyon euro kontrat önerdiği Hugo Rodallega, 100 bin euro fazlasına Denizlispor'a gitti.
Kolombiyalı forvetin kararına bordo-mavililer tepki gösterdi. Sosyal medyada "Bizde kalıp şampiyonluk mücadelesi vermek yerine 100 bin euro fazla para için farklı bir maceraya atıldı. İyi ki bizden gitmiş. Yaşı da 34 olmuştu. Daha genç ve yetenekli birini alırız" dedi.
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