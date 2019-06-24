Rodallega parayı tercih etti

Trabzonspor'un şartlarını zorlayıp 1.2 milyon euro kontrat önerdiği Hugo Rodallega, 100 bin euro fazlasına Denizlispor'a gitti.

TRABZONSPOR HABERLERİ

Kolombiyalı forvetin kararınabordo-mavililer tepkigösterdi. Sosyal medyada"Bizde kalıp şampiyonlukmücadelesi vermek yerine100 bin euro fazla para içinfarklı bir maceraya atıldı. İyi kibizden gitmiş. Yaşı da 34 olmuştu.Daha genç ve yeteneklibirini alırız" dedi.