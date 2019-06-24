24 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Karaman tatili yarıda kesti

Karaman tatili yarıda kesti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.06.2019

'un hocası tatil programını değiştirdi.

Başarılı çalıştırıcı şehre erken dönerek kolları sıvadı. Kurmaylarıyla beraber yeni sezon planlarını, futbolcu izleme komitesinin raporlarını, transferdeki gelişmelerin son durumlarını masaya yatırdı. Karaman, genç transferlerin kampa yetiştiğine sevindiğini belirtip, forvet ve stoper konusunda da aynı müjdeli haberi beklediğini söyledi.
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