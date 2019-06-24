24 Haziran 2019, Pazartesi
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Karaman tatili yarıda kesti
Giriş Tarihi: 24.06.2019
Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman tatil programını değiştirdi.
Başarılı çalıştırıcı şehre erken dönerek kolları sıvadı. Kurmaylarıyla beraber yeni sezon planlarını, futbolcu izleme komitesinin raporlarını, transferdeki gelişmelerin son durumlarını masaya yatırdı. Karaman, genç transferlerin kampa yetiştiğine sevindiğini belirtip, forvet ve stoper konusunda da aynı müjdeli haberi beklediğini söyledi.
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