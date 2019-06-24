24 Haziran 2019, Pazartesi
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Çöz şu işi 'Baba Dervişoğlu'
Giriş Tarihi: 24.06.2019
Halil Dervişoğlu için Karadeniz ekibinin baskısı sonuç verdi. Sparta fiyat kırdı. Baba Dervişoğlu da kolaylık isteyecek.
Trabzonspor, iki haftadır peşinde olduğu Halil Dervişoğlu transferinde ısrarcı. Sparta Rotterdam'ın sportif direktörü Henk van Stee "Burası Hollanda Ligi. Büyük liglerin gözü sürekli burada. Halil attığı gollerle fiyatını artırdı. Onu almanın bir bedeli var" ifadelerini kullansa da bordo- mavili ekibin bu transferde ciddi mesafe kat ettiği belirtildi. Kapıyı 2.5 milyon euro'dan açan Sparta Rotterdam'ın fiyat kırdığı kaydedildi. İlk teklifi 900 bin euro olan Trabzonspor da bu rakama ekleme yaptı. Tarafların görüşmeleri bir süre daha devam edecek. Bu arada oğullarının Trabzonspor'da oynamasını isteyen Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu da Sparta'lı idarecilerle bugün bir araya gelecek. Kolaylık göstermelerini talep edecek.
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