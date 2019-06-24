24 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Çöz şu işi 'Baba Dervişoğlu'

Çöz şu işi 'Baba Dervişoğlu'
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.06.2019

için ekibinin baskısı sonuç verdi. Sparta fiyat kırdı. da kolaylık isteyecek.

, iki haftadır peşinde olduğu transferinde ısrarcı. Sparta 'ın sportif direktörü Henk van Stee "Burası . Büyük liglerin gözü sürekli burada. Halil attığı gollerle fiyatını artırdı. Onu almanın bir bedeli var" ifadelerini kullansa da bordo- mavili ekibin bu transferde ciddi mesafe kat ettiği belirtildi. Kapıyı 2.5 milyon euro'dan açan 'ın fiyat kırdığı kaydedildi. İlk teklifi 900 bin euro olan Trabzonspor da bu rakama ekleme yaptı. Tarafların görüşmeleri bir süre daha devam edecek. Bu arada oğullarının Trabzonspor'da oynamasını isteyen Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu da Sparta'lı idarecilerle bugün bir araya gelecek. Kolaylık göstermelerini talep edecek.
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