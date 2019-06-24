24 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Fırtına'dan golcü atağı! 3 aday var

Fırtına'dan golcü atağı! 3 aday var
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.06.2019

forvetini arıyor... ekibi, ile birlikte tecrübeli bir golcü istiyor. Yönetim, Karaman, scout ekibi dört koldan çalışıyor.

temsilcisi forvet hattını şekillendirmek için büyük uğraş veriyor. Sparta Rotterdam'dan 19 yaşındaki süper yetenek 'nu bitirmeye çalışan bu bölgeye mutlaka tecrübeli bir isim de düşünüyor. Şu anda bordo-mavili ekibin mevcut adayları (32), (30), (31), (30). Scout ekibinin hazırladığı raporları, değerlendirdi. Yönetim de bu isimlerle tek tek görüşmelere başladı. Amaç hata yapmadan, 'nokta atışı' transferle kritik önemdeki forvet hattını doğru isme teslim etmek.

İKİSİNİN BONSERVİSİ VAR

Krabzonspor'un gündemindeki isimlerden Adam Szalai ve Julio Tavares'in kontratları henüz sona ermedi. Macar Szalai'nin Hoffenheim ile 1 yıllık daha kontratı var. Ancak takımında 3. forvet konumuna düştüğü için ayrılmak istiyor. Karadeniz ekibinin yaptığı teklif de Szalai'nin aklını çeldi. Hoffenheim'in ise ondan para kazanarak transfere kaynak oluşturma isteği en büyük engel. Dijon'da oynayan Yeşil Burun Adalı Julio Tavares'in de kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fransız temsilcisi kapıyı 2.5 milyon euro'dan açtı. Karadeniz ekibi, Dijon'un indirim yapmasını talep ediyor.

BERG ÇOK iSTEKLi

Karadeniz ekibinin kanca attığı isimlerden olan Marcus Berg'in Al- Ain ile sözleşmesi sona erdi. 32 yaşındaki forvet oyuncusu kariyerini yeniden Avrupa kıtasında sürdürmek istiyor. Bu sebeple bordo-mavili kulübün ona olan ilgisine sıcak yaklaşıyor. Ceza sahası içinde önemli bir bitirici olan Berg, 'da bu özelliğini yeterince gösteremese de forma giydiği kulüplerde tam 227 gol kaydetti.

Berg kariyeri boyunca Panathinaikos, Hamburg, Groningen, Al-Ain, PSV ve Göteborg formaları giydi. 414 maçta 227 gol, 65 asistle oynadı. Toplamda 292 gole direkt etkisi oldu.

MOUKANDJO HAZIR

'de JS Suning ekibinde forma giyen Benjamin Moukandjo'nun sözleşmesi sona erdi. Bonservisinin elinde olması en büyük avantajı. İstediği maaş da Trabzonspor'un bütçesine uyuyor. Ancak kariyerinin son döneminde çok az oynaması Karadeniz temsilcisini düşündüren önemli bir etken. Teknik direktör Ünal Karaman yine de Kamerunlu hücum oyuncusunun şartlarının soruşturulmasını istedi.
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