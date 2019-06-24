24 Haziran 2019, Pazartesi
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Dembele için ilk raporlar olumlu
Giriş Tarihi: 24.06.2019
Red Bull Salzburg forması giyen Mahamadou Dembele, Trabzonspor'a önerilmişti.
Scout ekibi, 20 yaşındaki genç stoper hakkında ön raporunu hazırladı. Dembele için olumlu cümleler kurulurken "Genç ve gelişime açık ancak tecrübe eksikliği var. Bunu kapatması için zamana ihtiyaç duyuyor" ifadeleri de yer aldı. Trabzonspor, Fransız savunma oyuncusu için bir süre bekleyecek.
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