24 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Dembele için ilk raporlar olumlu

Dembele için ilk raporlar olumlu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.06.2019

forması giyen Mahamadou , 'a önerilmişti.

Scout ekibi, 20 yaşındaki genç stoper hakkında ön raporunu hazırladı. için olumlu cümleler kurulurken "Genç ve gelişime açık ancak tecrübe eksikliği var. Bunu kapatması için zamana ihtiyaç duyuyor" ifadeleri de yer aldı. , Fransız savunma oyuncusu için bir süre bekleyecek.
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