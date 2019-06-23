23 Haziran 2019, Pazar
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Ünal Karaman Artvin’e gitti
Giriş Tarihi: 23.06.2019
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin'de kulübün futbol okulu sporcularıyla bir araya geldi. Artvinspor Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, futbol okulu antrenörleri ve genç oyuncularla bir araya gelen Karaman keyifli vakit geçirdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin'de kulübün futbol okulu sporcularıyla bir araya geldi. Artvinspor Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, futbol okulu antrenörleri ve genç oyuncularla bir araya gelen Karaman keyifli vakit geçirdi. Karaman "Buralardan Türk futboluna katkı sağlayacak gençler çıkacak" dedi.
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