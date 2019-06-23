23 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Ünal Karaman Artvin’e gitti

Artvin’e gitti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.06.2019

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin'de kulübün okulu sporcularıyla bir araya geldi. Artvinspor Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, futbol okulu antrenörleri ve genç oyuncularla bir araya gelen Karaman keyifli vakit geçirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin'de kulübün okulu sporcularıyla bir araya geldi. Artvinspor Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, futbol okulu antrenörleri ve genç oyuncularla bir araya gelen Karaman keyifli vakit geçirdi. Karaman "Buralardan Türk futboluna katkı sağlayacak gençler çıkacak" dedi.
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