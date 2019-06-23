23 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür yüzde 10

Abdülkadir Ömür yüzde 10
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.06.2019

Tuttosport'un anketinde zirvede sırada yer alan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür yüzde 10'a ulaşan ilk futbolcu oldu. Bordo-mavili taraftarlara, ezeli rakipleri de katılınca 19 yaşındaki Abdülkadir farkı giderek açmıştı.

Tuttosport'un anketinde zirvede sırada yer alan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür yüzde 10'a ulaşan ilk futbolcu oldu. Bordo-mavili taraftarlara, ezeli rakipleri de katılınca 19 yaşındaki Abdülkadir farkı giderek açmıştı.
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