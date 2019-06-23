23 Haziran 2019, Pazar
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Umut doluyuz
Giriş Tarihi: 23.06.2019
Genç stoper Hüseyin Türkmen yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki oyuncu "Geçen sezon ligi iyi bir yerde bitirdik. Yeni sezonda daha da iyisini yapabiliriz. Biz kendimize inanıyoruz, umut doluyuz. Taraftarların da bize inandığını biliyorum. Birlikte başaracağız" diye konuştu.
Genç stoper Hüseyin Türkmen yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki oyuncu "Geçen sezon ligi iyi bir yerde bitirdik. Yeni sezonda daha da iyisini yapabiliriz. Biz kendimize inanıyoruz, umut doluyuz. Taraftarların da bize inandığını biliyorum. Birlikte başaracağız" diye konuştu.
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