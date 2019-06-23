23 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Umut doluyuz

Umut doluyuz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.06.2019

Genç stoper Hüseyin Türkmen öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki oyuncu "Geçen sezon ligi iyi bir yerde bitirdik. Yeni sezonda daha da iyisini yapabiliriz. Biz kendimize inanıyoruz, umut doluyuz. Taraftarların da bize inandığını biliyorum. Birlikte başaracağız" diye konuştu.

Genç stoper Hüseyin Türkmen öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki oyuncu "Geçen sezon ligi iyi bir yerde bitirdik. Yeni sezonda daha da iyisini yapabiliriz. Biz kendimize inanıyoruz, umut doluyuz. Taraftarların da bize inandığını biliyorum. Birlikte başaracağız" diye konuştu.
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