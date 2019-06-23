23 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Seçmeler başlıyor

Seçmeler başlıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.06.2019

yeni yeteneklerini arıyor. 2019-20 sezonu futbolcu seçme faaliyetleri 8 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlıyor. Bordo-mavili kulüp 15 Yaş Altı ile 9 Yaş altı arası genç futbolcu adaylarını denemeye alacak. Beğenilen isimler Karadeniz ekibinin bünyesine katılacak.

yeni yeteneklerini arıyor. 2019-20 sezonu futbolcu seçme faaliyetleri 8 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlıyor. Bordo-mavili kulüp 15 Yaş Altı ile 9 Yaş altı arası genç futbolcu adaylarını denemeye alacak. Beğenilen isimler Karadeniz ekibinin bünyesine katılacak.
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