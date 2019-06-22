22 Haziran 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ünal Karaman'dan futbol okuluna ziyaret

Ünal Karaman'dan futbol okuluna ziyaret
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.06.2019

Teknik Direktörü , Trabzonspor Okulunu ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Karaman, Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerince karşıladı. Karaman, daha sonraTrabzonspor Okulunu ziyaret ederek, yönetici ve sporcularla bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Karaman, Artvin'de bu okulun açılmasının, gençlerin spora yönlendirilmesi adına çok önemli olduğunu söyledi.

Karaman, bu okul ile Artvin'den Türk futboluna önemli isimler kazandırılacağına inandığını vurgulayarak, öğrencilere eğitim ve spor hayatlarını birlikte yürütmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Futbol okulunun işleyişi konusunda Yıldırım'dan bilgi alan Karaman, öğrenci ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yıldırım, ziyaretin anısına Karaman'a Artvinspor forması ve atkısı hediye etti.



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