22 Haziran 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Bizim çocuk önde gidiyor

Bizim çocuk önde gidiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.06.2019

'un 'Altın çocuk' yarışmasında Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ilk sıradaki yerini koruyor.

3 bin oyun üzerine çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 100 aday arasında yüzde 9 oyla ilk basamakta. Oy vermek isteyenler, 'un internet sitesinden veya 'un resmi twitter hebasındaki linkten sayfaya ulaşabilir.
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