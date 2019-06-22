22 Haziran 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Bu Atakan Varane gibi

Bu Atakan Varane gibi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.06.2019

sadece video görüntülerinden bile bordo-mavili taraftarlardan geçer not aldı.

Altınordu'dan edilen sadece video görüntülerinden bile bordo-mavili seyircilerin gönlünü çaldı. 18 yaşındaki genç oyuncunun maç videolarını takip eden taraftarlar " değil Atakan" diyerek yeni transferlerini ve 'nın stoperiyle kıyasladılar.
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