22 Haziran 2019, Cumartesi
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Bu Atakan Varane gibi
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Atakan Gündüz sadece video görüntülerinden bile bordo-mavili taraftarlardan geçer not aldı.
Altınordu'dan transfer edilen Atakan Gündüz sadece video görüntülerinden bile bordo-mavili seyircilerin gönlünü çaldı. 18 yaşındaki genç oyuncunun maç videolarını takip eden taraftarlar "Varane değil Atakan" diyerek yeni transferlerini Real Madrid ve Fransa'nın stoperiyle kıyasladılar.
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