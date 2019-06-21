21 Haziran 2019, Cuma
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Efecan için yoğun pres
Giriş Tarihi: 21.06.2019
Bucaspor'un genç forveti Efecan Barlık için de girişimler devam ediyor.
16 yaşındaki santrfor için kulübü ile görüşmelerin son aşamaya geldiği gelen haberler arasında... Genç yaşına rağmen alt kategorilerde 87 gol atma başarısı gösteren Efecan'ın geleceğinin çok parlak olduğu yorumları yapılıyor. Bucaspor'un amatör kümeye düştüğü için Efecan'ın gitmesine izin vermesi bekleniyor.
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