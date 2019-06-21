21 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Efecan için yoğun pres

Efecan için yoğun pres
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.06.2019

'un genç forveti Barlık için de girişimler devam ediyor.

16 yaşındaki santrfor için kulübü ile görüşmelerin son aşamaya geldiği gelen haberler arasında... Genç yaşına rağmen alt kategorilerde 87 gol atma başarısı gösteren 'ın geleceğinin çok parlak olduğu yorumları yapılıyor. 'un amatör kümeye düştüğü için Efecan'ın gitmesine izin vermesi bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor Walter’den yanıt bekliyor Trabzonspor Walter’den yanıt bekliyor
Her gün 1 milyon! Her gün 1 milyon!
Fırtına'da Halil seferi Fırtına'da Halil seferi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör