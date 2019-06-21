21 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Canbaz beğendi

Canbaz beğendi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.06.2019

Fırtına’nın radarında olan 19 yaşındaki W. Bremen’li orta saha, “, Trabzon’a hayırlı olsun” mesajlarını beğendi,

'un listesindeki isimlerden 'dan mesajı geldi... Gurbetçi oyuncu, bordo-mavili taraftarların sosyal medyada paylaştığı, "Ahmet Canbaz Trabzonspor'a hayırlı olsun" gönderilerini beğendi. Canbaz'ın bu hareketi, transferin her an bitebileceği şeklinde yorumlandı. ekiplerinden II'de forma giyen futbolcu 21 yaşında. Merkez orta saha olarak oynayan Canbaz, 'nda da görev yapıyor. Kanatlarda da oynayabiliyor. Werder Bremen'in 2. takımında oynayan Ahmet kariyeri boyuncu çıktığı 138 maçta 36 gol, 33 asist üretti. Yönetimin genç oyuncuyu da istenen şartların oluşması halinde kadroya dahil edip, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
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