Trabzonspor'dan Gaibor bombası

Fırtına transferde hızlı esmeye başladı. Trabzonspor, Ekvador’un son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Gaibor’a kanca attı. İndependiente’ye 1 milyon euro önerildi.

Arjantinli gazeteci Facundo Fazio, İndependiente'nin 1 hafta önce bir Türk kulübünden teklif aldığını belirtti. Ancak hangi kulübün hangi futbolcuya teklif sunduğu belli değildi. FOTOMAÇ o isme ulaştı. Trabzonspor'un Arjantin ekibinin ön liberosu Fernando Gaibor'a kanca attığı öğrenildi. Bordo- mavili kulübün, İndependiente'ye resmi teklifini ilettiği kaydedildi. Karadeniz temsilcisinin bu transfer için 1 milyon euro'luk bir öneri hazırlayıp, İndependiente'ye sunduğu belirtildi. Şimdi Arjantin temsilcisinin Trabzonspor'a vereceği cevap bekleniyor.



ONAZİ'NİN YERİNE GELECEK

Bordo-mavililer bu transferi bitirerek güçlü bir orta sahaya sahip olmak istiyor. Geçen sezon aşil tendonu koptuğu için ikinci devreyi kaçıran Ogenyi Onazi'nin yokluğu aranmıştı. Nijeryalı futbolcunun, sezon başı kampına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ayrıca uzun sakatlığının ardından eski performansına ulaşması da kolay olmadığı için Trabzonspor, Gaibor üzerinde ısrar ediyor. Emelec'te gösterdiği performansla İndependiente'ye transfer olan Ekvadorlu ön liberonun da bordo-mavili kulüpte oynamaya sıcak yaklaştığı kaydedildi.



HOCASI "KALSIN" DIYOR YÖNETİM SATMAK İSTİYOR

Karadeniz temsilcisinin gündemindeki Fernando Gaibor konusunda İndependiente Kulübü'nde farklı görüşler hakim. Arjantin ekibinin yeni teknik direktörü Sebastian Beccacece, 27 yaşındaki oyuncunun takımında kalmasını istiyor. Ancak yönetim, yatırım yapılmasına rağmen karşılığını alamadığı Fernando Gaibor'u satarak para kazanmanın peşinde. Taraftarla da arası açık. Yönetim bu durumu da hesaplayarak yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor.



OYUNU KURMADA USTA

Fernando Gaibor tam bir takım oyuncusu. 27 yaşındaki futbolcu oyunu mükemmel kuruyor. Kusursuz hücumları başlatan isim.



'EN İYİ GENÇ OYUNCU'

Fernando Gaibor, Emelec formasıyla parladı. 2011 yılında müthiş bir sezon geçirdi ve Ekvador'da 'en iyi genç oyuncu' ödülüne layık görüldü.



ARTILARI

Oyunu yönlendirmesi

Uzaktan şutları

Duran topları etkili kullanması



EKSİLERİ

Hava toplarında etkisiz

Yavaş bir oyuncu olması

Güney Amerika dışına hiç çıkmadı