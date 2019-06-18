Yusuf imzayı atıyor!

Fırtına'da transfer hareketliliği sürüyor. Karadeniz ekibinin anlaşmaya vardığı Yusuf Sarı, İstanbul’a ulaştı 20 yaşındaki kanat oyuncusu bugün 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor. Menajeri Nejat Okutan'ın İnstagram hesabından 8 Haziran'da duyurduğu transfer bugün resmiyete dökülüyor. Marsilya'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu dün İstanbul'a geldi. Yusuf bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından da kendisini 4 yıllığına bordo-mavili ekibe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Karadeniz ekibi, genç futbolcu için Marsilya'ya 200 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Yusuf kariyerine Trabzonspor'da devam edeceği için mutlu olduğunu söyledi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın genç oyuncuların gelişimine verdiği önemin kararında önemli olduğunu belirtti.

NWAKAEME'Yİ 4'E SATMADIK

"Transferde doğru yöntem artık keşif. Biz keşfedelim, bizim keşfettiğimiz oyuncuyu transfer etmek istesinler. Nwakaeme'yi 1 milyon euro'ya transfer ettik, 4 milyon euro'luk teklif geldi satmadık."