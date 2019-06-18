18 Haziran 2019, Salı

TRABZONSPOR

Yusuf imzayı atıyor!

Yusuf imzayı atıyor!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Fırtına'da transfer hareketliliği sürüyor. ekibinin anlaşmaya vardığı Yusuf Sarı, İstanbul’a ulaştı 20 yaşındaki kanat oyuncusu bugün 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor. Menajeri Nejat Okutan'ın İnstagram hesabından 8 Haziran'da duyurduğu transfer bugün resmiyete dökülüyor. Marsilya'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu dün İstanbul'a geldi. Yusuf bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından da kendisini 4 yıllığına bordo-mavili ekibe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. ekibi, genç futbolcu için Marsilya'ya 200 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Yusuf kariyerine Trabzonspor'da devam edeceği için mutlu olduğunu söyledi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın genç oyuncuların gelişimine verdiği önemin kararında önemli olduğunu belirtti.

Trabzonspor transferi resmen duyurdu!

NWAKAEME'Yİ 4'E SATMADIK
"Transferde doğru yöntem artık keşif. Biz keşfedelim, bizim keşfettiğimiz oyuncuyu transfer etmek istesinler. Nwakaeme'yi 1 milyon euro'ya transfer ettik, 4 milyon euro'luk teklif geldi satmadık."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Transfer KAP'a bildirildi! 3+1 yıllık imza... Transfer KAP'a bildirildi! 3+1 yıllık imza...
Ağaoğlu yıldız oyuncuya yapılan teklifi açıkladı Ağaoğlu yıldız oyuncuya yapılan teklifi açıkladı
Fırtına geliyor! Fırtına geliyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör