17 Haziran 2019, Pazartesi
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Stopere Maras bombası
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Campi için Estudiantes ile henüz anlaşamayan Trabzonspor, Chaves’ten Maras’a kanca attı. 23’lük oyuncu sıcak bakıyor
Trabzonspor, savunmaya kaliteli bir isim ararken Gaston Campi konusunda Estudiantes'i ikna edememişti. Kulüpler bu hafta bir kez daha görüşecek. Ancak olumsuz bir duruma karşılık farklı isimler için de temaslar sürüyor. Bunlardan birinin de Nikola Maras olduğu öğrenildi. Portekiz Ligi'nde Chaves forması giyen 23 yaşındaki oyuncu kulübünden ayrılmak istiyor. Chaves küme düştüğü için kariyerine bir alt ligde devam etmeyi düşünmeyen Sırp futbolcu, Trabzonspor'un ilgisine sıcak yaklaşıyor. 1.89 boyundaki stoper için Chaves'e 1.3 milyon euro önerildi. Portekiz ekibinin ise kapıyı 2 milyon euro'dan açtığı kaydedildi.
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