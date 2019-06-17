17 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Stopere Maras bombası

Stopere MARAS bombası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.06.2019

için ile henüz anlaşamayan , ’ten Maras’a kanca attı. 23’lük oyuncu sıcak bakıyor

, savunmaya kaliteli bir isim ararken Gaston konusunda 'i ikna edememişti. Kulüpler bu hafta bir kez daha görüşecek. Ancak olumsuz bir duruma karşılık farklı isimler için de temaslar sürüyor. Bunlardan birinin de Nikola Maras olduğu öğrenildi. Ligi'nde forması giyen 23 yaşındaki oyuncu kulübünden ayrılmak istiyor. Chaves küme düştüğü için kariyerine bir alt ligde devam etmeyi düşünmeyen Sırp futbolcu, Trabzonspor'un ilgisine sıcak yaklaşıyor. 1.89 boyundaki stoper için Chaves'e 1.3 milyon euro önerildi. Portekiz ekibinin ise kapıyı 2 milyon euro'dan açtığı kaydedildi.
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