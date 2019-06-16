16 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Campi olmazsa Manga gelecek

Campi olmazsa Manga gelecek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.06.2019

'da savunma için iki isim gündeme geldi.

ekibi, savunmasını güçlendirmek için Gaston Campi'yi gündemine almıştı. Kulübü Estudiantes ile henüz anlaşma zeminine yaklaşamayan bordo-mavililer bir süre daha bekleyecek. Aksi halde geçtiğimiz günlerde 'a gelen Cardiff'li Ecuele ile masaya oturacak.
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