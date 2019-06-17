17 Haziran 2019, Pazartesi
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NASIL OY KULLANILIR?
Tuttosport'un sitesindeki ankete ulaştıktan sonra temsilcimiz Abdülkadir Ömür 66. sırada yer alıyor. Genç oyuncumuzun altındaki kutucuğu işaretledikten sonra en altta 'Vote adesso'yu tıklayınca Abdülkadir'e oy vermiş oluyoruz.
Oylar Abdülkadir’e
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Tuttosport, yılın en iyi genç oyuncusunu seçtiği ‘Altın Çocuk’ yarışmasını başlattı. Trabzonsporlu Abdülkadir önde gidiyor
Bordo mavili ekibin genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Tuttosport'un her yıl seçtiği en iyi genç oyuncu yarışmasında aday gösterilen tek Türk futbolcu oldu. 'Altın Çocuk' ödülüne layık görülen 19 yaşındaki futbolcunun güçlü rakipleri var. Özellikle bonservisi için 100 milyon euro'luk rakamlar konuşulan Ajax'ın stoperi Matthijs De Ligt, Abdülkadir Ömür'ü en büyük rakibi durumunda. Milan'ın kalecisi Donnarumma, Benfica'lı Gedson, Arsenal'li Guindouzi, Leverkusen'den Kai Havertz de iddialı.
NASIL OY KULLANILIR?
Tuttosport'un sitesindeki ankete ulaştıktan sonra temsilcimiz Abdülkadir Ömür 66. sırada yer alıyor. Genç oyuncumuzun altındaki kutucuğu işaretledikten sonra en altta 'Vote adesso'yu tıklayınca Abdülkadir'e oy vermiş oluyoruz.
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