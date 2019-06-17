17 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır dünya evine girdi

Uğurcan Çakır dünya evine girdi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.06.2019

'ın futbolu bırakması sonrası sezon içinde kaleyi devralan müthiş bir performans sergilemişti. Başarılı oyuncu dün dünyaevine girdi.

23 yaşındaki genç eldiven dün hayatının en önemli imzasını attı. Uğurcan, Zürih'te yaşamını Kübra Ayyıldız ile birleştirdi. Düğüne yakın arkadaşı Yusuf Yazıcı da katıldı. Eğlencenin tavan yaptığı düğünde kolbası eksik olmadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Kombineler satışa çıktı Kombineler satışa çıktı
Djedje harekatı Djedje harekatı
Dervişoğlu ailesi bekliyor Dervişoğlu ailesi bekliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör