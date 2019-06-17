Uğurcan Çakır dünya evine girdi

Onur Kıvrak'ın futbolu bırakması sonrası sezon içinde kaleyi devralan Uğurcan Çakır müthiş bir performans sergilemişti. Başarılı oyuncu dün dünyaevine girdi.

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23 yaşındaki genç eldiven dün hayatının en önemli imzasını attı. Uğurcan, Zürih'te yaşamını Kübra Ayyıldız ile birleştirdi. Düğüne yakın arkadaşı Yusuf Yazıcı da katıldı. Eğlencenin tavan yaptığı düğünde kolbası eksik olmadı.