17 Haziran 2019, Pazartesi
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Uğurcan Çakır dünya evine girdi
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Onur Kıvrak'ın futbolu bırakması sonrası sezon içinde kaleyi devralan Uğurcan Çakır müthiş bir performans sergilemişti. Başarılı oyuncu dün dünyaevine girdi.
23 yaşındaki genç eldiven dün hayatının en önemli imzasını attı. Uğurcan, Zürih'te yaşamını Kübra Ayyıldız ile birleştirdi. Düğüne yakın arkadaşı Yusuf Yazıcı da katıldı. Eğlencenin tavan yaptığı düğünde kolbası eksik olmadı.
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