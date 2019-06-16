16 Haziran 2019, Pazar
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"O forma gurur verir"
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Fırtına’nın kanca attığı İstra’nın orta sahası Obeng, Gana basınına konuştu. 24 yaşındaki oyuncu “Menajerim Trabzonspor’un adını söylediğinde heyecan duydum” dedi
Karadeniz ekibi dış transferde birçok isimle görüşürken bunlardan biri de Regan Obeng. Bordo-mavili ekibin listesinde bulunan 24 yaşındaki futbolcu, Gana basınına konuştu. Obeng "Menajerim birçok kulüple temasta olduğunu söyledi. İçlerinden birinin Trabzonspor olduğunu söyleyince dur dedim. Bu kadar büyük bir kulübün formasını giymenin benim için büyük gurur olacağını söyledim" ifadelerini kullandı. Obeng, kariyerini Trabzonspor gibi dev bir ekipte sürdürmek istediğini belirtti. Genç futbolcunun Hırvat kulübü Istra ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bonservis bedeli için Trabzonspor 550 bin euro'luk bir rakam düşünüyor. Obeng, orta sahanın her yerinde ve sağ önde görev yapabiliyor.
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