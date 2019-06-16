16 Haziran 2019, Pazar

TRABZONSPOR

"O forma gurur verir"

O forma gurur verir
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Fırtına’nın kanca attığı İstra’nın orta sahası , basınına konuştu. 24 yaşındaki oyuncu “ ’un adını söylediğinde heyecan duydum” dedi

ekibi dış transferde birçok isimle görüşürken bunlardan biri de Regan . Bordo-mavili ekibin listesinde bulunan 24 yaşındaki futbolcu, basınına konuştu. Obeng " birçok kulüple temasta olduğunu söyledi. İçlerinden birinin olduğunu söyleyince dur dedim. Bu kadar büyük bir kulübün formasını giymenin benim için büyük gurur olacağını söyledim" ifadelerini kullandı. Obeng, kariyerini Trabzonspor gibi dev bir ekipte sürdürmek istediğini belirtti. Genç futbolcunun Hırvat kulübü Istra ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bonservis bedeli için Trabzonspor 550 bin euro'luk bir rakam düşünüyor. Obeng, orta sahanın her yerinde ve sağ önde görev yapabiliyor.
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