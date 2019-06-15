15 Haziran 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Işte Trabzonspor sevgisi

Işte Trabzonspor sevgisi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.06.2019

Trabzon'da Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlkokulu öğrencileri yıl sonu karnelerini yine formalarıyla, bayraklarıyla, atkılarıyla aldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu "Bu takım neden mi büyük? Bu şehir neden mi çok özel? 'u canımız kadar çok seviyoruz. Alın size yüzlerce nedenden sadece birisi. Karne alan öğrencilerimizin Trabzonspor sevgisi. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz görüntüler" dedi.

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