15 Haziran 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Işte Trabzonspor sevgisi
Giriş Tarihi: 15.06.2019
Trabzon'da Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlkokulu öğrencileri yıl sonu karnelerini yine Trabzonspor formalarıyla, bayraklarıyla, atkılarıyla aldı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu "Bu takım neden mi büyük? Bu şehir neden mi çok özel? Trabzonspor'u canımız kadar çok seviyoruz. Alın size yüzlerce nedenden sadece birisi. Karne alan öğrencilerimizin Trabzonspor sevgisi. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz görüntüler" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"