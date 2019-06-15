15 Haziran 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür: "Şehre borcum var"

Abdülkadir Ömür: Şehre borcum var
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.06.2019

Adı Avrupa devleriyle anılan ’den müjde. 19 yaşındaki yıldız “Burada işim bitmedi. Bu sezon ’da kalacağım” dedi.

Bordo mavili kulübün genç oyuncusu oynadığı futbolla Avrupa'da birçok devin radarına girmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ısrarla "Satmayacağız" dediği 19 yaşındaki oyuncu da kalacağını açıkladı. Abdülkadir "Bu sezon 'da kalacağım. Trabzon şehrine, kulübüne ve taraftarına borcum var. Burada daha işim bitmedi. O yüzden önceliğim Trabzonspor'dur" ifadelerini kullandı. Başarılı kanat oyuncusunun yetiştiği kulüple şampiyonluk yaşamak istediği kaydedildi.
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