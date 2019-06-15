15 Haziran 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Abdülkadir Ömür: "Şehre borcum var"
Giriş Tarihi: 15.06.2019
Adı Avrupa devleriyle anılan Abdülkadir Ömür’den müjde. 19 yaşındaki yıldız “Burada işim bitmedi. Bu sezon Trabzonspor’da kalacağım” dedi.
Bordo mavili kulübün genç oyuncusu Abdülkadir Ömür oynadığı futbolla Avrupa'da birçok devin radarına girmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ısrarla "Satmayacağız" dediği 19 yaşındaki oyuncu da kalacağını açıkladı. Abdülkadir "Bu sezon Trabzonspor'da kalacağım. Trabzon şehrine, kulübüne ve taraftarına borcum var. Burada daha işim bitmedi. O yüzden önceliğim Trabzonspor'dur" ifadelerini kullandı. Başarılı kanat oyuncusunun yetiştiği kulüple şampiyonluk yaşamak istediği kaydedildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"