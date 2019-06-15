15 Haziran 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Haydi maça!

Haydi maça!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.06.2019

Fırtına, 2019-20 sezonu kombinelerini pazartesi satışa çıkarıyor. Kale arkaları 350 TL olacak. En pahalı kombineler ise 6000 TL.

yeni sezon kombinelerinin rakamlarını belirledi. Resmi sitedeki açıklamada kombinelerin 17 Haziran 2019 Pazartesi günü 11.00'den itibaren satışa çıkacağı duyuruldu. Kale arkaları 350 TL'den satışta olacak. Kategori 4 (Doğu 3) kombineleri 600 TL, Kategori 3 (Doğu 2) kombineleri 750 TL, Kategori 2 (Doğu 1) kombineleri 900 TL, Kategori 1 (Batı) kombineleri 1.100 TL olarak belirlendi.

SAHA ORTASI PAHALI

Bordo mavili kulüp Silver kombinelerini 2500 TL'den satışa sunacak. VIP Gold kombineleri ise 3.500 TL olacak. Platinum A-C Blokların kombineleri 5.000 TL'den satılacak. Stadın en pahalı koltukları olan B Blok ortası 6.000 TL'den satışta olacak. Trabzonspor yönetimi geçen sezon Stadı'nda müthiş görüntüler sergileyen taraftarları yine tribünleri doldurmaya çağırdı. Hedef kombineleri erkenden satarak kasaya sıcak para girdisi sağlamak.
İndirimler de var

Karadeniz Fırtınası, indirimli kombine satışlarının rakamlarını da duyurdu. İşte o fiyatlar:

Trabzonspor Divan üyeleri, Denetleme, Disiplin, Sicil, Arşiv ve Müze Kurulu üyeleri yüzde 50 indirimli
Kadınlar yüzde 50 indirimli
Taban birlikleri (TÜFAD, ASKF) yüzde 25 indirimli
Öğrenciler yüzde 25 indirimli
Trabzonspor üyeleri yüzde 10 indirimli
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