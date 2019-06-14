14 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Murat Sağlam Fenerbahçe yolunda

Milli yıldız F.Bahçe yolunda! İstanbul'a geliyor...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 Giriş Tarihi: 14.06.2019

ekiplerinden 'la prensipte anlaştığı iddia edilen 'a devreye girdi.

ekiplerinden 'la prensipte anlaştığı iddia edilen 'a devreye girdi.

Ümit Milli futbolcu, menajeri 'la birlikte şu anda uçakla 'dan 'a geliyor. Murat Sağlam ve menajeri Muzzi Özcan, Trabzon'dan İstanbul'a ulaşmalarının ardından bu akşam saatlerinde Ülker Stadı'na geçip Fenerbahçeli yöneticilerle transferi görüşecek.

U19 ve U21 takımlarında da oynayan Sağlam, 7 kez milli formayı terletti.

Öte yandan Murat Sağlam, Trabzon'dan İstanbul'a hareket etmeden önce Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe aldı.

Emre Belözoğlu ile Ali Koç bir araya geldi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da kombine kartlar 17 Haziran'da satışa sunulacak Trabzonspor'da kombine kartlar 17 Haziran'da satışa sunulacak
Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı... Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Ve anlaşma sağlandı! Yıldız isim Türkiye'ye geldi... Ve anlaşma sağlandı! Yıldız isim Türkiye'ye geldi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör