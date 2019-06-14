Murat Sağlam Fenerbahçe yolunda
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'la prensipte anlaştığı iddia edilen Murat Sağlam'a Fenerbahçe devreye girdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'la prensipte anlaştığı iddia edilen Murat Sağlam'a Fenerbahçe devreye girdi.
Ümit Milli futbolcu, menajeri Muzzi Özcan'la birlikte şu anda uçakla Trabzon'dan İstanbul'a geliyor. Murat Sağlam ve menajeri Muzzi Özcan, Trabzon'dan İstanbul'a ulaşmalarının ardından bu akşam saatlerinde Ülker Stadı'na geçip Fenerbahçeli yöneticilerle transferi görüşecek.
Türkiye U19 ve U21 takımlarında da oynayan Sağlam, 7 kez milli formayı terletti.
Öte yandan Murat Sağlam, Trabzon'dan İstanbul'a hareket etmeden önce Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"