Murat Sağlam Fenerbahçe yolunda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'la prensipte anlaştığı iddia edilen Murat Sağlam'a Fenerbahçe devreye girdi.

Ümit Milli futbolcu, menajeri Muzzi Özcan'la birlikte şu anda uçakla Trabzon'dan İstanbul'a geliyor. Murat Sağlam ve menajeri Muzzi Özcan, Trabzon'dan İstanbul'a ulaşmalarının ardından bu akşam saatlerinde Ülker Stadı'na geçip Fenerbahçeli yöneticilerle transferi görüşecek.

Türkiye U19 ve U21 takımlarında da oynayan Sağlam, 7 kez milli formayı terletti.

Öte yandan Murat Sağlam, Trabzon'dan İstanbul'a hareket etmeden önce Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe aldı.