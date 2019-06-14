14 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Karar zamanı

Karar zamanı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Trabzon’un teklifinden daha iyisini bulamayan Rodallega, kararını hafta başında açıklayacak.

Sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega için bekleyiş sürüyor... Henüz net kararını kulübe bildirmeyen Kolombiyalı oyuncunun en geç önümüzdeki hafta başında tercihini yapacağı ifade edildi. Bordomavili yönetim, Rodallega'ya son olarak bonuslarla 1.4 milyon euro'yu bulan teklif yaptı. Bu rakamın üzerine çıkılması beklenmiyor... Ülkesi ve 'dan da taliplileri olan 33 yaşındaki (25 Temmuz'da 34'e girecek) forvetin bu takımların önerdikleri ücretin düşük kalması nedeniyle 'a 'evet' demesi bekleniyor.
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