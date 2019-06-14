14 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Wolfsburg’tan 21’lik ‘Sağlam’ transfer!

Wolfsburg’tan 21’lik ‘Sağlam’ transfer!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.06.2019

, Bundesliga ekiplerinden 'dan Murat ile anlaşmaya vardı.

Kadrosunu genç ve gelecek vadeden isimlerle takviye etmeye çalışan bordo-mavililer, bonservisi elinde olan 21 yaşındaki sağ bekle prensip anlaşmasına vardı. 'un alt yapısından yetişen ve iki sezon önce profesyonel yapılan 1.75 boyundaki oyuncu önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak.
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