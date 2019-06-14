14 Haziran 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Wolfsburg’tan 21’lik ‘Sağlam’ transfer!
Giriş Tarihi: 14.06.2019
Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'dan Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı.
Kadrosunu genç ve gelecek vadeden isimlerle takviye etmeye çalışan bordo-mavililer, bonservisi elinde olan 21 yaşındaki sağ bekle prensip anlaşmasına vardı. Wolfsburg'un alt yapısından yetişen ve iki sezon önce profesyonel yapılan 1.75 boyundaki oyuncu önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"