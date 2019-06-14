14 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Destek istendi Erdoğan çözdü

Destek istendi Erdoğan çözdü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.06.2019

İstanbul Ataşehir'de Trabzonlu hemşehrileri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'un önümüzdeki sezon şampiyon olacağına inandığını söyledi.

Soylu, "Geçen yıl iyi bir takım kuruldu. Bu yıl da takım iyi mücadele etti. İnşallah bu sene çocuklarımız şampiyonluk görecek. Ona inanıyoruz" diye konuştu.​

için ellerinden geleni yaptıklarını da vurgulayan Soylu, "En son da Sayın önemli bir desteği oldu. Hepimizi aradılar, 'Avrupa kupalarına katılmayacak bir durum söz konusu olabilir.' Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızı aradık, o da gerekli adımı attı. Orada da bir sonuç oluştu. İnşallah güzel sonuçlar çıkar. Bizden destek, sonuç onlardan" dedi.
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