14 Haziran 2019, Cuma
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Direğe takılmada rakibi Messi
Giriş Tarihi: 14.06.2019
Siewklwelw geçen sezon yıldızı barışmayan Trabzonspor'da Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban bu alanda Avrupa'da ilk 5'e girdi.
İki oyuncu 7'şer kez direğe takılırken, Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında 'en çok topu direklerden dönen' 4. ve 5'inci oyuncu oldular. 'En çok topu direkten dönen' oyuncu listesinin ilk sırasında ise Lionel Messi (Barcelona / 10 kez) yer alıyor. Arjantinli yıldızı İmmobile (Lazio / 9 kez) ve Sergio Agüero (Manchester City / 8 kez) takip etti.
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