14 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Direğe takılmada rakibi Messi

Direğe takılmada rakibi Messi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Siewklwelw geçen sezon yıldızı barışmayan 'da Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban bu alanda 'da ilk 5'e girdi.

İki oyuncu 7'şer kez direğe takılırken, 'nın 5 büyük ligi arasında 'en çok topu direklerden dönen' 4. ve 5'inci oyuncu oldular. 'En çok topu direkten dönen' oyuncu listesinin ilk sırasında ise ( / 10 kez) yer alıyor. Arjantinli yıldızı İmmobile (Lazio / 9 kez) ve Sergio Agüero ( / 8 kez) takip etti.
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